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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 10 Kasım mesajı:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 10 Kasım mesajı:

"Aziz hatırasına ve bıraktığı emanete derin saygıyla bugün milletçe bir kez daha ülkemizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz" - "Başöğretmenimizi ve silah arkadaşlarını bu vakarla anacağımız nice 10 Kasımlarda, topraklarımızı vatan kılan şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi, yarınlara güçlü ve müreffeh bir şekilde taşıyabilmek temel şiarımızdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:32:13 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 10 Kasım mesajı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, "Başöğretmenimizi ve silah arkadaşlarını bu vakarla anacağımız nice 10 Kasımlarda, topraklarımızı vatan kılan şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi, yarınlara güçlü ve müreffeh bir şekilde taşıyabilmek temel şiarımızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yüzyılların dönüm noktalarında, milletlerin tarih hafızasına derin izler bırakan olayların, durumların ve kişilerin nakşedildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yoktur ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılda, dünya tarihinin sayfalarına taşınmış en önemli şahsiyetlerin başında gelmektedir. Milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla kurtuluştan kuruluşa hayat bulan Türkiye Cumhuriyeti devleti işte böylesi güçlü bir liderlikle bizlere yol gösteren bir kutup yıldızı olmuştur adeta...

Aziz hatırasına ve bıraktığı emanete derin saygıyla bugün milletçe bir kez daha ülkemizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Başöğretmenimizi ve silah arkadaşlarını bu vakarla anacağımız nice 10 Kasımlarda, topraklarımızı vatan kılan şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi yarınlara güçlü ve müreffeh bir şekilde taşıyabilmek temel şiarımızdır. Ruhu şad olsun."



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