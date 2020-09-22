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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin video paylaştı:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin video paylaştı:

"Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:08:55 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin video paylaştı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Twitter hesabından dün başlayan yüz yüze eğitime ilişkin video paylaşımında bulunan Selçuk, "Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle..." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoda, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarına girdiği, sıralarına oturduğu, maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.


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