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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir."
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir."

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:44:13 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir."
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