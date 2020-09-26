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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Dil Bayramı için hazırlanan kısa filmi paylaştı
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Dil Bayramı için hazırlanan kısa filmi paylaştı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yurt dışındaki çocuklara özel hazırladığı filmde, farklı meslek gruplarından insanlar, Türkçe bilmenin ve Türk kültürüne sahip çıkmanın önemine işaret ediyor - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarımızla dünyanın dört bir yanındayız. Yurt dışındaki çocuklarımız Türkçeyi daha iyi öğrensin ve Türk kültürünü yakından tanısın diye dünya çapında bir çabanın içindeyiz. Bu çabanın öyküsü, Türk Dil Bayramı'mızda paylaştığımız bu kısa filmde"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:03:27 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Dil Bayramı için hazırlanan kısa filmi paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışında yaşayan çocuklara özel hazırlanan ve Türkçe ile Türk kültürünün önemine işaret eden kısa bir filmi paylaştı.

Selçuk, Twitter hesabından Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanan kısa filme yer vererek şunları kaydetti:

"Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarımızla dünyanın dört bir yanındayız. Yurt dışındaki çocuklarımız Türkçeyi daha iyi öğrensin ve Türk kültürünü yakından tanısın diye dünya çapında bir çabanın içindeyiz. Bu çabanın öyküsü, #TürkDilBayramı'mızda paylaştığımız bu kısa filmde."

Yönetmenliğini sinema sanatçısı ve sosyolog Haluk Piyes'in yaptığı, 4 dilde hazırlanan filmde Türkçeyi iyi öğrenmenin, Türk kültürüne sahip çıkmanın önemi vurgulanıyor.

Çekimleri Almanya'nın Essen eyaletindeki Dortmund Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen filmde, Avrupa'da görev yapan Türk bilim insanı, sanatçı, aşçı, dil bilimci, futbolcu, sosyolog gibi rol modeller yurt dışındaki çocuklara, Türkçe öğrenmenin faydalarını anlatıyor.

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