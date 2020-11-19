Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla bekledikleri çocukların bir kez daha evlerinde olduğunu hatırlatan Selçuk, "Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." açıklamasını yaptı.







