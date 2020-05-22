Milli Eğitim Bakanı Selçuk, fen lisesi öğrencileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılı boyunca hangi iş ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda kitapçıklar hazırladık." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Fen Lisesi Öğrenci Buluşmaları"nda 81 ilden yüzlerce öğrenciyle video konferansla bir araya geldi.

Öğrenciler, görüşmede, fikirlerini dinlemek için böyle bir ortam yaratılmasından duydukları mutluluğu belirterek, EBA, EBA Akademik Destek, yayımlanan kaynaklar ve soru destek paketlerinin kendilerine önemli ölçüde yardımcı olduğunu aktardı. Salgın sürecinde yaşadıklarından psikolojik olarak etkilendiklerini anlatan öğrenciler, okula döndüklerinde kendileri için bir destek hazırlığı olup olmadığını sordu.

Bakan Selçuk da öğrencilerin sorunları ve çözüm önerilerini öğrenmek, salgın döneminde yaşadıklarını duymak için buluşmayı yapmak istediğini ifade etti.

Gerek psikososyal destek hattıyla 7/24 gerekse de psikososyal destek kılavuzlarıyla ebeveynlerin, gençlerin ve çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okula dönüşle ilgili birçok hazırlığımız var. Velilere yönelik hazırlığımız var. Stresle baş etme konusunda, öğrencilere destek olma, öğrenci uyumu konusunda el kitapları hazırladık. Sadece dönem başında değil önümüzdeki eğitim öğretim yılı boyunca hangi iş ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda da kitapçıklar hazırladık. Okula dönüşte hem psikolojik hem sosyal hem fiziksel açıdan hem de sağlık açısından nasıl bir uyum gerçekleştirmeliyiz? Özellikle küçük yaşlarda oyun temelli bir bakış açısı oluşturacağız. Bütün bunlarla ilgili öğretmen eğitimleri videolar hazırlanıyor. Güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah."

Görüşmede, öğrenciler Bakan Selçuk'a salgın sürecinde dijitalleşmenin çalışma hayatına getirdiklerine ilişkin görüşleri ve neler yapabileceklerine ilişkin önerilerini sordu.

- "Yapay zeka, dünyanın hem korkulan hem de merak edilen geleceğini oluşturuyor"

Bakan Selçuk da artık tek bir alandan mezuniyetin yeterli olmayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Disiplinler arası bir bakış lazım. Özellikle yapay zeka, dünyanın hem korkulan hem de merak edilen bir geleceğini oluşturuyor. Yapay zeka üzerinden yapılacak her türlü iş ve işlemin Türkiye'ye katkısı olur. Bütün bunları da insan için insanlık için yapma bilinci çok önemli. Biz kendimiz, ailemiz, ülkemiz için bir şey yapıyoruz, yapacağız ama insanlık için de bir şey yapmamız lazım. Yani evrensel bir bakış açısına da ihtiyacımız var. Bu toprakların kıymetini bilerek bu milletin değerlerine saygı göstererek bir gelecek tasavvuru oluşturmakta yarar var."

Yaz okullarının bu yıl açılıp açılamayacağına ilişkin soru üzerine de Selçuk, öğrencilere yaz okuluna ilişkin planları anlattı.

Selçuk, "Sınava hazırlanan gençlerimiz için örnek sorular yayınlıyoruz, hafta sonu EBA TV'de soru çözümü oturumlarımız var. Onun dışında bir yaz okulu programı hazırlıyoruz. Size yönelik çok ciddi hazırlık çalışmaları var. Ayrıca okullarımızdaki öğretmenlerimizin çalışmalarının da siz sınava girinceye kadar devam etmesi konusunda tedbirler alıyoruz." açıklamasını yaptı.

Güçlü bir kişiliğe sahip olmanın önemine de vurgu yapan Bakan Ziya Selçuk, gençlere, "Emin olun bütün bilgiler oluşturuluyor, ediniliyor, öğreniliyor, çalışınca anlaşılıyor. Ama insanı hayatta tutan, dik tutan şey şahsiyetidir, kişiliğidir. Bu yüzden de kendinizi tanımanız çok önemli." diye seslendi.







