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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:30:58 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Selçuk mesajında, "Bu güzel şehrin evlatları için her daim altı çizili bir takvim yaprağıdır 27 Aralık... Hoş gelişler ola... Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına selam olsun Ankara'dan. Rahmet ve minnetle." ifadesini kullandı.

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