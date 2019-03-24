Milli binici Ömer Karaevli'den üçüncülük başarısı Milli binici Ömer Karaevli, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada üçüncü oldu.

Milli binici Ömer Karaevli, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada üçüncü oldu. Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ömer Karaevli, Vejer de la Frontera'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı haftasında, CSI4 kategorisindeki 150 santimetre Büyük Tur D yarışmasında mücadele etti. Karaevli, "Roso au Crosnier" isimli atıyla yarışmayı üçüncü sırada tamamladı. Milli binici, 6 yaşlı genç atlar finalinde ilk sırada yer almıştı.

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