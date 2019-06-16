Milli badmintonculardan 7 madalya
- Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti16 Haziran 2019 Pazar 19:53
İSTANBUL (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular şunlar:
- Altın madalya
Çift kızlar: Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin
Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş
- Gümüş madalya
Tek kızlar: Ayça Özgür
Çift erkekler: Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç
- Bronz madalya
Tek erkekler: Hasan Berkay Günbaz, Nurullah Saraç
Tek kızlar: Cansu Erçetin
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Her milli badmintoncunun geleceğin olimpiyat sporcusu olduğunun altını çizen Özmekik, desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.
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