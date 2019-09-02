Erzincanlı milli badmintoncular Polonya’da Türkiye’yi temsil edecekler.

Polonya’da yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi 4 Erzincanlı milli sporcular temsil edecek. Daha önce Ankara’da yapılan milli takım seçmelerini birinci olarak kazanan Erzincanlı sporcular Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş, Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir Türkiye’ye madalya kazandırmak için ter dökecekler.

Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan sporcular iyi bir çalışma döneminden geçerek bu şampiyonaya hazırlandılar.