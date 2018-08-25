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Milli atletlerden tarihi başarı!

Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerimiz 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:31
Milli atletlerden tarihi başarı!

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı'nda devam eden şampiyonada ay-yıldızlı atlet Mehmet Tunç, T11 kategorisinde erkekler 200 metre finalinde yarıştı.

Mehmet Tetik rehberliğinde yarışa katılan Mehmet Tunç, 24.62’lik derecesiyle yarışı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Fransız sporcu Sylvain Bova 24.77'lik derecesiyle gümüş madalyada kaldı. Piste çıkan diğer atletler Fransız Timothee Adolphe ve Litvanyalı Modestas Grauslys kural hatalarından dolayı diskalifiye edildi.

Milli atlet Mehmet Tunç perşembe günü yapılan erkekler 400 metre yarışında da gümüş madalya kazanmıştı.

KADIN ATLETLERDEN 2 GÜMÜŞ MADALYA

T54 kategorisinde kadınlar 100 metrede milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 17.16'lık derecesiyle gümüş madalya aldı.

Yarışta Finlandiyalı sporcu Amanda Kotaja 17.08 ile altın, İsviçreli Alexandra Heilbling 17.89 ile bronz madalya elde etti.

Milli atlet Öznur Alumur ise T11 kategorisinde kadınlar 400 metrede 1.06.30'luk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bu yarışta Polonyalı Joanna Mazur, 1.03.67 ile altın, İspanyol Ortiz Munguira da 1.11.82 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

MADALYA SAYIMIZ 15 OLDU

Bursa Yıldırım Belediyespor'un sporcusu Mehmet Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalyayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok şükür iyi bir çalışmanın sonunda altın madalyayı aldım. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan hocam Ramazan Çömlek ve kılavuzum Mehmet Tetik'e teşekkür ederim. Şu an duygularımı ifade edemiyorum." diye konuştu.

Dünya ve olimpiyat şampiyonalarına hazırlanacağını dile getiren Tunç, "İnşallah sıkı çalışmayla burada da madalya almak istiyorum." dedi.

Türkiye şampiyonanın 6. gününde madalya sayısını 15'e (4 altın, 6 gümüş, 5 bronz) çıkardı.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:31
  1. Bursa
  2. 2018 Para Atletizm Şampiyonası

YORUM YAZ

  • FESATOFESATO1 sa önce
    KIZIMIZA HAYIRLI OLSUN ALLAH YOLUNU ACIK ETSIN ZÜBEYDE KIZIMIZ GURURUMUZ OLDUN.
  • Heil Hitler !Heil Hitler !1 sa önce
    Neresi milli Afrika doğmuş büyümüş gibi.Sadece Müslüman diye milli mi oluyor? Saçma. Türk kanı mı? Ari ırka mı ait? Bunlarda sorgulanmalı
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