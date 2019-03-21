0553 313 94 23

Milli atıcılardan sıralama dünya rekoru

- Trap-Skeet Dünya Kupası'nda, Trap Karışık Milli Takımı sıralama müsabakalarında dünya rekoru kırdı

21 Mart 2019 Perşembe 10:13
Milli atıcılardan sıralama dünya rekoru


ANKARA (AA) - Trap-Skeet Dünya Kupası'nda Nedim Tolga Tunçer ve Safiye Sarıtürk'ten kurulu Trap Karışık Milli Takımı sıralama dünya rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre Meksika'da gerçekleştirilen Trap-Skeet Dünya Kupası'nda Nedim Tolga Tunçer ve Safiye Sarıtürk'ten oluşan milli takım, 150'de 149 atarak sıralama takım dünya rekoru kırıp finale çıktı.

Trap Karışık Milli Takımı, finalde 17 puan toplayarak müsabakayı 6. sırada tamamladı.

Trap erkekler bireysel kategoride ise milli sporculardan Yavuz İlnam 122 puanla, Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer 119 puanla sıralama müsabakasını tamamladı ve finale yükselemedi.

Organizasyon 26 Mart Salı günü sona erecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:13
  1. Meksika
  2. rap Karışık Milli Takımı
  3. sıralama dünya rekoru
  4. Trap-Skeet Dünya Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazarcık bozası ve helvası bu yıl üretim rekoru kırdı
    1. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    2. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    3. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    4. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    5. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    6. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    7. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    8. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    9. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
    10. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
    11. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
    12. Turkcell'den tarımsal sulamada yüzde..
    13. Küçükçekmece’nin büyüklerine vefa
    14. AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
    15. Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı:..
    16. "Türk futbolunun her türlü gelişmeden..
    17. Devlet kurumları Acıpayam için..
    18. Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora..
    19. BTP adayı Pak’tan Türk-İş’e ziyaret
    20. Tava ciğere akademik dokunuş
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!