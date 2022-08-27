Milletvekiline istifa çağrısı! İYİ Parti içinde yeni kavga

Kurulduğu günden bu yana parti içi tartışmalarla gündemden düşmeyen İYİ Parti de şimdi de Kayseri teşkilatları kazan kaldırmak üzere.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın hal ve hareketleri partilileri kızdırdı. İYİ Parti Kayseri Melikgazi Meclis Üyesi Necmettin Apaydın, Ataş'ı istifaya davet etti.

Apaydın çektiği videoda şunları söyledi:

Dursun Ataş İYİ Parti'nin milletvekili değilse neden halen partide. İYİ Parti'nin vekiliyse neden parti rozetleri ve parti bayrakları yok? Neden çevresindekileri, belediye meclisini yok sayarak kendi düzenini oluşturmaya çalışıyor. Parti bayraklarını kullanmıyorsa hangi partinin vekili? Parti bayraklarından utanıyorsa neden halen partide? Onu İYİ Parti vekil yaptı. Temayüller gereği toplantıyı Kayseri İl Başkanı açar, neden o konuşturulmuyor?

Kayseri'yi tek bir belediye meclis üyesi mi temsil ediyor?

Ataş, ayrım yaparak sürekli milletin içerisine kin ve nefreti sokuyor. Kayseri'de sürekli karmaşa yaratmak için Ataş onu yapıyor. Eğer parası için yapıyorsa herkes yiyeceği yemeğin parasını verirdi ama ayrımcılık yapıyor, sürekli fitne çıkarıyor.