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Otomotiv Milletin evinde sergilendi
Otomotiv

Milletin evinde sergilendi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 17:10:00 -
Milletin evinde sergilendi

Togg’un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i incelemek isteyenler, sabah saatlerinde Millet Kütüphanesi bahçesine geldi. Yerli ve milli aracı görenler, beğenilerini dile getirdi. Togg T10X’in tasarımını başarılı bulduğunu belirten vatandaşlardan Erencan Çavuş, “Memnuniyetsizlik duyan birinde art niyet ararım. Tam anlamıyla geleceğe yönelik” ifadesini kullandı. Arkadaşlarıyla aracı incelemek üzere gelen Kadir Yılmaz da “Hayali bile çok güzel yani. Onurlandım” dedi.

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