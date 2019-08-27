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Millet kıraathanesi 6 Eylül’de açılıyor

Balıkesir’de Altıeylül ilçesinde kurtuluş şenlikleri için geri sayım başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:39
Millet kıraathanesi 6 Eylül’de açılıyor

Balıkesir’de Altıeylül ilçesinde kurtuluş şenlikleri için geri sayım başladı.


Plevne Mahallesi’nde yapım çalışmalarında sona gelinen İsmail Akçay Parkı’nda incelemelerde bulunan Başkan Hasan Avcı, açılışının 6 Eylül’de yapılacağı müjdesini vererek, “2018 yılı şantiye yılı demiştik. O çalışmalara başladığımız yerlerden biri de burasıydı. Yapımı tamamlanmak üzere olan parkımızın kafeterya kısmını bir iki gün içinde açıyoruz. Millet Kıraathanesi kısmı tamamen bitti. Milli Kütüphaneler Genel Müdürü ile bir protokol imzaladık. Önümüzdeki hafta burayı hazır hale getirecekler. 6 Eylül Cuma günü 18.00’de açılışını yapacağız. İsmail Akçay’ın şanına yakışan bir park oldu. Çocuklarımızın da hem kütüphanesinden istifade edecekleri, derslerini yapabilecekleri, farklı etkinlikler için kullanabilecekleri ayrı bir salonu olan alanı mahallemize kazandırmış olduk. Plevne mahallemiz başta olmak üzere Altıeylül’de yaşayan bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın istifadesine sunabileceğimiz Millet Kıraathanesi yapacağız dedik. Bunlardan ikincisi 2. Gündoğan’da Cuma Pazarı yanında kaba inşaatı biten Sultan Alparslan Kültür Evi. Ayrıca Asuva park yanındaki alanda kapalı yüzme havuzu projemizin içinde çocuklarımızın gençlerimizin yararlanabileceği 350 m2’lik bir alanı da Millet Kıraathanesi ve Kafeterya bölümü olarak ayırdık. Kademe kademe bütün mahallelerimizi planlamaya alıyoruz“ dedi.


6 Eylül’de açılışı gerçekleştirilecek olan İsmail Akçay Parkı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Avcı, “İsmail Akçay Parkı’nı vatandaşlarımızın 24 saat kullanımında olabilecek canlı bir alan haline getirdik. Muhtarlık binamızı temizledik. Parkımızın %95’i bitti. Çok yakında oyun gurubu montajı yapılacak” diye konuştu.


Balıkesir’in kurtuluş gününün yaklaştığına dikkat çeken Başkan Hasan Avcı, "Kurtuluştan adımızı aldık. Bu yüzden Altıeylül’ü dolu dolu geçirmeyi planladık. 6 Eylül 18.00’de İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı akşam ‘Geleneksel Sünnet Şölenimiz’ olacak.7 Eylül’de İsmail Akçay Pisti’nde çocuklarımızı atletizme teşvik etmek ve bu konuda merak uyandırmak için Çocuk Atletizm Şenlikleri yapacağız. 8 Eylül’de Balıkesir’i uluslararası arenada tanıtan, Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu’nu gerçekleştireceğiz. Altıeylül güreşlerini yeniden canlandırmak adına 10 Eylül günü de Balıklı mahallemizde yağlı güreş olacak. 11-12 -13 -14ve 15 Eylül’de de Asuva Park yanında kurulacak olan açık hava sinemamızda vatandaşlarımızla birlikte dolu dolu ve güzel bir hafta geçireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:39
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