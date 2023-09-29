Millet aç aç! Fiyatı 93 bin TL olan telefonu satın almak için geceden kuyruğa girdiler

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, İstanbul’da saat 00.00’da satışa sunuldu. Vatandaşlar, İstanbul’da bir çok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak için saatler öncesinden sıraya girdi.

Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen cihazlar, çatıdan dağcı ekipmanlarıyla sarkan 2 kişi tarafından mağazaya indirildi. Hazırlanan görsel şov eşliğinde satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BATMAN’DAN GELDİLER

Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00’deki açılış saatini bekledi. Batman ve Malatya’dan geldiklerini ifade eden Adnan Koşar, “Ben Batman’dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya’dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00’ya kadar buradayız.” dedi.

Yeni modele bir an önce sahip olmak isteyen Kenan Sarıkaya, “Yeni çıkıyor. Bizde bir heves ettik. Alacağız buradan ve gideceğiz, sabah 08.00’e kadar mecbur buradayız. Erkenden gelip alalım dedik. İlk bize gelsin telefon. Dedik ki ‘sabaha kadar oturacağız orada perişan oluruz orada bir de sandalye atalım bekleyelim. Sıkıntı olmasın uyursak da üstünde uyuyalım.’ İçecek kahve, çekirdek, cips her şeyimizle buradayız” diye konuştu.

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90 BİN LİRAYA HAZIR MÜŞTERİ VAR

Ticaret yapmak amacıyla sırada beklediğini dile getiren Mehmet Fatih Altunç ise, “Ben ticari amaçla bekliyorum. Biz bu telefonun lansmanına geldik. Sabah baktım ‘enayiler’ demişler. Biz o gün geldik 4 tane telefon aldık. Üzerine 10 bin lira koyduk, 40 bin lira para kazandık geçen sene. Ben yatırımcıyım arkadaşlarımı topladım adam başı bir iki tane alacağız 10 bin lira koysak 8 tane alsak 80 bin lira yapıyor, 80 bin lira kim kazanıyor? 10 satıyorum 1 tane bana kalıyor. Benim 90 bin liraya hazır müşterim var” dedi.

‘UYUYAKALDIK YİNE DE BEKLİYORUZ’

Ünlü cep telefonu markasının 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkan modeli için bekleyiş markanın Bağdat Caddesi’ndeki mağazası önünde sabah da devam etti.

Kenan Sarıkaya “Dün sabah 10.30’dan beri bekliyorum. Çok yoğunluk var rezervasyon yaptırdık alacağız şimdi” dedi.

Mazlum Azsayar ise, “Biz de gece saat 00.00’dan beri bekliyoruz. Çok yoğunluk var. Bu kadar para veriyoruz”dedi.

Osman Gün ise, gece saat 23.00’ten beri arkadaşıyla dönüşümlü beklediğini belirterek , “En düşük modeli 65 bin lira, en yüksek modeli ise 98 bin liraya kadar çıkabiliyor. Şu an ön satış var internetten alırsanız 7-8 haftaya teslimatı var. Burada gelip sıra beklerseniz sabah randevu alabiliyorsunuz. Bekliyoruz biz de” dedi. (DHA)