"Millet aç aç" diyenler nerede? Vatandaş bakın neye akın etti

Muhalefet "Millet aç aç" diyerek yaygara kopartırken teknoloji mağazalarında cep telefonları adeta kapış kapış satıldı. MediaMarkt, 22-28 Kasım tarihleri arasındaki alışveriş istatistiklerini paylaştı. En çok alışveriş yapılan ilk beş kategori; akıllı telefon, bilgisayar donanımları, süpürge, televizyon ve beyaz eşya oldu.

Kasım indiriminde vatandaşlar teknoloji mağazalarına akın ederek kuyruğa girdi. Tüketicilerin sepet ortalamasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 119’luk bir artış yaşanırken mağaza ziyaretleri ise yüzde 47 oranında yükseldi.

En çok Apple iPhone 11 satıldı

Yapılan alışverişler ürün olarak incelendiğinde tüketicilerin en çok Apple iPhone 11 128 GB aldığı görülüyor. Tüketiciler bu modelin en çok beyaz rengini tercih ederken en çok satılan ikinci ürün ise aynı cihazın siyah versiyonu olarak ön plana çıkıyor. Listesin 3’üncü sırasında Xiaomi Mi Robot Vacuum - Mop 2 Pro Robot Süpürge yer alırken bunu iPhone 11 64 GB ve iPhone 13 128 GB izledi.

Satın alınan ürünler kategori bazlı ele alındığındaysa ilk sırada akıllı telefonlar yer alıyor. Bunu bilgisayar donanımları, süpürge, televizyon ve beyaz eşya kategorisi takip ediyor.