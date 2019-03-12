Millerin rakibi Moldova’nın aday kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir’de ağırlayacağı Moldova’da aday kadro belli oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir’de ağırlayacağı Moldova’da aday kadro belli oldu. Başakşehir forması giyen Epureanu da kadroya davet edildi.

A Milli Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir’de ağırlayacağı Moldova’nın aday kadrosu belli oldu. Kadroya, Spor toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir formasını terleten Alexandru Epureanu da dahil edildi. 22 Mart Cuma günü gruptaki ilk maçını Fransa’ya karşı oynayacak Moldova A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Alexandru Spiridon tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Alexei Koşelev (Fortuna Sittard), Stanislav Namaco (FK Zeta), Dumitru Celeadnic (FC Sheriff)

Defans: Veaceslav Posmac, Artiom Rozgoniuc (FC Sheriff), Dinu Graur, Artur Craciun, Sergiu Platica (Milsami Orhei), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Oleg Reabciuk (Porto), Ion Jardan (FC Petrocub Hinceti)

Orta Saha: Catalin Carp (Ufa), Eugen Cebotaru (FC Sibir Novosibirsk), Gheorghe Anton (FC Sheriff), Artur Ionia (Cagliari), Iaser urcan (FC Petrocub Hinceti), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Constantin Sandu (Sperana Nisporeni), Radu Ginsari (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Sebail)

Forvet: Ion Nicolaescu (FK Şahtyer Soligorsk), Vitalie Damaşcan (Torino), Vladimir Ambros (FC Petrocub Hinceti), Nicolae Milinceanu (FC Chiasso)

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