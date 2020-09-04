Militana ‘cübbe’ giydirilmeyecek! Teröre destekçi barolara son neşter vuruluyor

Milletin değerleriyle kavgalı, teröristleri koruyup kollayan, toplumu kutuplaştıran malum baroların, milyonluk saltanatına son neşter geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılışında sinyallerini verdiği Avukatlık Yasası’ndaki değişikliğin detayları yavaş yavaş netleşiyor. 2 yıldan fazla hapis cezası alan, terör ve yasa dışı suçlara bulaşan avukatların meslekten men edilmesinin önü, yeni düzenleme ile açılacak.

Milleti heyacanlandıran düzenleme

Milletin yüreğine su serpen düzenlemeye göre; FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine destek çıkan, terör propagandası yapmaktan ceza alan cübbeli militanlar artık avukatlık yapamayacak. Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlara, meslekten çıkarma cezası verilecek.

Baroların kontrolünde olan avukatlara yönelik disiplin kovuşturmaları, Türkiye Barolar Birliğine ya da Adalet Bakanlığı’na devredilecek. 2 yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan hüküm giyen avukatların hem ruhsatı geri alınacak hem unvanı silinecek.

Tuna: Artık çekidüzen verilmesi gerekiyor

Konu ile ilgili gazetemize konuşan Avukat Hüsnü Tuna, “Avukatlık mesleğinin disiplin işlerinin yönetmeliğine artık çekidüzen verilmesi gerekiyor. Merhum savcımızın katillerine yardım eden birinin posterinin İstanbul Barosu’nun binasına asılması; yasadaki değişikliğin gerekliliğinin önemini ortaya koymuştur. Bugüne kadar süreçte bazı baroların, kendi zihniyetlerine yakın kişiler ile ilgili dosyaları kapattıkları, ağırdan aldıkları hatta ceza verilmediğine şahit olduk” ifadelerini kullandı. Avukat Tuna, şunları söyledi:

“Avukatlık mesleğini terörle ilişkilendirme çabası içerisinde olan ve terör amacıyla kullanan kişiler için gerekenin yapılması elzemdir. Maalesef bu konuda ciddi bir eksiklik bulunuyor. Bu değişikliği yaparken ideolojisi ne olursa olsun meslekten, hukuki kuruluşlardan ve barolar birliğinin görüşlerine de başvurulması lazım.”

Avukatın da teröristi var

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröre bulaşan avukatların meslekten ihraç edilmesi gerektiğini şöyle özetlemişti: “Nasıl diğer mesleklerde meslekten ihraç söz konusuysa avukatlık mesleğiyle ilgili de bana göre olmalıdır. Teröristin avukatlığını yapanın, teröristliğe soyunması mümkün değildir. Bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız.”

Akit ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit; terör örgütü adına suç işleyen yüzlerce avukatın, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Adana Barosu’ndaki kaydının aktif olduğunu deşifre etmişti. 2 yıldan fazla hapis cezası alan bir avukatın meslekten men edilmesinin yazılı olduğu Avukatlık Yasası’nı açıkça çiğneyen baroların, TBMM’den çıkan kanunları tanımadığı gözler önüne serilmişti.