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Aktüel Milföy hamurundan kahvaltılık pizza yapmak bu kadar basit!
Aktüel

Milföy hamurundan kahvaltılık pizza yapmak bu kadar basit!

Kahvaltıya hızlıca ne yapsam diye düşünüyorsanız tarifimiz tam size göre. Pizza hamuru açmak zor iş. Vaktiniz yoksa milföy hamuruyla lezzetli bir pizza tarifi hazırlayabilirsiniz. Peki milföy hamurundan kahvaltılık tarif nasıl hazırlanır? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-12-19 12:14:00 -
Milföy hamurundan kahvaltılık pizza yapmak bu kadar basit!

Milföylü tarifler pratik ve lezzetli. Milföylü pizza ise deneyenlerin vazgeçemediği bir tarif. Peki milföy hamurundan kahvaltılık tarif nasıl hazırlanır? İşte yanıtı...

Milföylü kahvaltılık pizza tarifi için malzemeler

Kare milföy hamuru (yapmak istediğiniz kadar)

Dilimlenmiş zeytin

Rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı

1 adet domates

1 tatlı kaşığı salça

Sosis veya sucuk

Sıvı yağ (tepsiyi yağlamak için)

Yapılışı

Milföy hamurunu çıkarın ve paketini açarak tezgaha dizin.

Yaklaşık 5 dakika kadar yumuşamasını bekledikten sonra 1 tanesini şeritler halinde boyuna kesin.

Yumuşayan milföyleri yağlanmış olduğunuz fırın tepsisine dizin.

Kesmiş olduğunuz milföy şeritlerini her milföyün kenarına çerçeve gibi kapatacak şekilde koyun.

Biraz su ile bir tatlı kaşığı salçayı çay tabağında karıştırıp hazırladığınız milföylerin ortasına sürün.

Domates, sosis, sucuk ve zeytini dilimleyin.

Sürdüğünüz salçalı sosun üzerine malzemeleri paylaştırın. İsteğe göre başka malzemeler de ekleyebilirsiniz.

Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Milföylerin kenarlarına yumurta sarısı sürdükten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

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