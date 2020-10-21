Miles Smiles kredi kartı 20 yaşında

İSTANBUL(AA) - Garanti BBVA’nın Türkiye’nin üst segment ilk mil programlı kredi kartı Miles&Smiles 20. yaşını kutluyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları’nın resmi kredi kartı Miles&Smiles, 20 yıldır Garanti BBVA ayrıcalığıyla kullanıcılarına kazandırdığı milyarlarca bedava alışveriş milinin yanında, sağladığı prestijli imkanlarla da fark yaratıyor.

En çok uçuran kart portföyü olarak, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları 2000 yılından bu yana kullanıcılarına toplam 135 milyarı aşkın mil kazandırdı. Kazandırılan bu miller, 35 milyon yurt içi tek yön veya 12 milyon Avrupa ya da 4 milyon Amerika tek yön uçak biletine denk geliyor.

Alışveriş keyfini uçuş ayrıcalıklarına çeviren Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları, Garanti Bankası’nın Türkiye’nin en geniş işyeri ağı gücüyle sunduğu taksit ayrıcalıklarının yanında, yüzlerce ekstra mil kampanyası düzenleyerek de yıl boyunca kullanıcılarına kazandırmaya devam ediyor. 29 Ekim 2000 tarihinde müşterilerle buluşan Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı programında on binlerce müşteri, ilk yılında olduğu gibi bugün de programda yerlerini koruyor.

Garanti BBVA, Miles&Smiles programının 20. yılında, müşterileri için çok özel bir de kampanya hazırladı. Buna göre Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarının kullanıcıları, 12 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek online alışveriş kampanyasına katılarak, internet üzerinden yapacakları alışverişlerde harcamanın yarısı kadar mil, toplamda ekstra 2 bin 500 hediye mil kazanacak.

Aynı zamanda bu kampanyaya katılan ve 20 yıldır M&S Garanti BBVA kredi kartları sahibi olan müşterilere de yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti değerinde ekstra 7 bin 600 mil hediye edilecek. Diğer taraftan, 20. yıla özel ekim ayında @garantimilesandsmiles Instagram hesabı üzerinden düzenlenen yarışma sonucunda jüri tarafından belirlenen 20 Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı sahibine de 20 bin mil hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Çağlın, Garanti BBVA olarak, Türk Hava Yolları ile 20 yıldır aralıksız sürdürdükleri stratejik ortaklık kapsamında, Türkiye’nin ilk üst segment ortak markalı hava yolu kredi kartını yaratmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İki kurumun Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla devam eden ortaklığı prestijli bir iş birliği oluştururken, kart sahiplerine her geçen yıl daha da gelişen ve zenginleşen bir ayrıcalıklar dünyası sunmaktan dolayı da mutluyuz. Müşterilerimize, en çok uçuran kart portföyü olarak 2000 yılından bu yana mil kazandırmaya devam ediyoruz. 20 yılda 1,5 milyon kart sahibine 135 milyarın üzerinde mil kazandırarak bedava uçuş anlamında inanılmaz bir değer yarattık. Amacımız uzun yıllar boyu ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ile başarılı ortaklığımızı devam ettirerek, yarattığımız bu değeri ve sağladığımız faydaları her yıl daha da artırmak.” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise, “Türk Hava Yolları olarak Garanti BBVA ile sürdürdüğümüz stratejik ortaklığın 20 yılını tamamlamış olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Miles&Smiles üyelerine hayatın her anında ayrıcalıklı hissettirmeyi vadediyor. Garanti BBVA iş birliği ile çıkartılan ortak markalı kredi kartının ve sağladığı faydanın bu vaadi gerçekleştirme konusuna büyük katkıları olduğunu görüyoruz ve başarılarımızın katlanarak artacağı nice yıllar diliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Garanti BBVA, Miles&Smiles kredi kartı müşterilerine geniş anlaşmalı işyeri ağıyla birçok sektörde taksit ve ekstra mil olanakları sunuyor. Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları müşterileri Türk Hava Yolları’ndan aldıkları uçak biletlerinde her 1 TL harcamalarından 1 mil kazanıyor ve 6 taksite varan fırsatlardan yararlanabiliyor.

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları sahibi müşteriler, uçak biletlerinin sınıfını ekonomi sınıfından Business Class’a yükselterek daha konforlu seyahat edebilirken, ödül bilet düzenlemek için yeterli milleri bulunmadığı durumda, mil biriktirmeyi beklemeden avans mil kullanarak 18 ayda geri ödeyebiliyor.

Kart sahipleri Türk Hava Yolları'ndaki statülerine göre yüzde 50'ye kadar daha fazla mil ayrıcalığının yanında Miles&Smiles Platinum ve Miles&Smiles Privé American Express ile yapılan tüm harcamalardan yüzde 25 daha fazla mil kazanıyor. Ayrıca en çok tercih ettikleri yurt içi anlaşmalı otel ve restoranlarda yüzde 15'e varan indirim ayrıcalıklarından faydalanıyorlar.

