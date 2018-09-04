Milas'ta ilginç doğum! Acil servis önünde araçta doğurdu

Muğla Milas’ta hamile bir kadın, hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken doğum sancılarına daha fazla dayanamadı ve Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servis’in önünde araçta doğum yaptı. Milas 75. Yıl Hastanesi ekibi, araçta doğum yapan kadın için seferber oldu.

Milas’ta ikamet eden hamile kadının bebeği, Milas 75. Yıl Acil Servis önünde dünyaya geldi. Doğum sancıları tutan Pınar A., bugün saat 09.30 sıralarında özel araçla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine götürüldü. Pınar A., acil servise getirildiği sırada, araç içerisinde hastanedeki görevliler tarafından doğumu yaptırıldı. Pınar A., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bebek, ebe hemşire tarafından servise götürüldü.



Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.