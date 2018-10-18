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Mikropları ayakkabımızla eve taşıyoruz

Ayakkabı altında pek çok parazit ve mikrobu eve taşıyabiliriz.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:31
Mikropları ayakkabımızla eve taşıyoruz

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, “Ayakkabıların altına bulaşan mikroplar ev havasını kirletir ve alerji astım nöbetlerini ortaya çıkarır” diyor. Bu gerçeği illâ bir bilim adamının söylemesine gerek yok; herkes ayakkabı ile dışarıda nerelere girip çıktığını hatırlamış olsa, evinin kapısına geldiğinde ne yapacağını bilir. Alışkanlık olarak değil, işin vehametini bilerek davranır ve ayakkabısını çıkarır.

Fakat evin kapısında ayakkabı çıkarıp, terlik giymekle de iş bitmiyor. Bir o kadar önemli olan da ayakkabının nereye konacağı.. Henüz şehirleşme aşamasında bulunan pek çok kişi, apartmanlarda yaşamalarına rağmen, çıkardıkları ayakkabıları kapılarının önünde bırakıp, içeri dalıyor. Bazen onlarca ayakkabı daire kapısının önünde birbirine karışmış vaziyette duruyor. Şimdi dikkat!

OLUR MU OLUR!

Daire kapısı önünde altüst olmuş durumdaki ayakkabılar arasında diyelim ilköğretimdeki yavrunuzun ayakkabısı da var. Sabah evden okula gidecek. Onca ayakkabı arasından kendisininkini arıyor. Bir teki şurada diğeri burada.. Girip çıkanlar, o minik ayakkabılara basmış.. Minik ayakkabılarını buluyor, giyiyor ve okulun yolunu tutuyor. Ve..

Bir vesile ile elini ağzına sokuyor!

Ayakkabılar arasından kendi ayakkabısını seçerken, binbir mikrop taşıyan ayakkabılardan ellerine bulaşanları yutmaya başladı bile..

Akşama eve hasta olarak dönmesi muhtemel bir minik o artık..

Sokakta kirli, kalabalık hastane, adliye gibi yerlerde, helalarda, yağmurda çamurda dolaşılan ayakkabıların, toz toprak, çöp, hayvan dışkısı, balgam, gıda artıkları, haşereler, zararlı otlar, tarım ilaçları, kurşun gibi kimyasal maddeler dahil her türlü kirliliği altlarına bulaştırıp evinize taşıyor.

Bize bi’şi olmaz diyorsanız...

Siz de hastane koridorlarında biriken insanların durup dururken hastalandıklarını düşünüyorsanız; okuduğunuz bu satırları unutun. Ayakkabılarınızın temizliğine aldırmayın.

Yine ayakkabılarınızı evinizin kapısında rastgele çıkarın..

Ayakkabınızı ayakkabılığa koymayın.

Ayakkabılarınızı ve ayakkabılığı da sık sık özenle temizlemek gibi çabanız da olmasın!

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:31
  1. ayakkabı
  2. mikrop
  3. ayakkabı nasıl saklanmalı

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