Miha Zajc kimdir nereli ve kaç yaşında? Miha Zajc Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe Empoli'den Miha Zajc transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, Miha Zajc’i renklerine kattı. Peki Miha Zajc kimdir? Miha Zajc nereli? Miha Zajc kaç yaşında? Miha Zajc hangi takımlarda oynadı? İşte Miha Zajc biyografisi…

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Zajc, 1994 Slovenya doğumlu.24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Ayrıca on numara pozisyonunda da forma giyebilmekte. Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya’da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock’ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo’ya transfer oldu. Bravo’dan OlimpijaLjubljana ve Celje’ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014’te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı. Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Miha Zajc, 2017’nin ocak ayında 1.7 milyon Euro’ya Empoli’ye transfer oldu.