Miha Zajc, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Sloven futbolcu Zajc:"Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri"



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Bologna şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Miha Zajc, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe, Tükiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım. Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var." değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Empoli'de 21 resmi maçta görev alan Zajc, 3 gol kaydetti.

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