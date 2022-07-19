Migros’tan çevreci çözüm

3 ay gibi kısa bir sürede tasarlanan WAMO, ergonomik, dayanıklı, verimli, hesaplı ve doğa dostu bir çözüm sunuyor. WAMO, ürün toplama süreçlerinde yüzde 75’in üzerinde performans artışı sağlıyor. Dağıtım merkezlerinde aracı kullananların yürüme mesafelerini yüzde 96 seviyesinde azaltıyor. Migros’un girişimcilik ekosistemine değer katmak için kurduğu Migros Up, WAMO’yla dağıtım merkezlerinde işlerin daha verimli şekilde yürütülmesini mümkün kılıyor. Araç, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde koli içerisinden mağazalar için adetli ürün toplamada verimliği yüzde 75’e ulaştırıyor. Bir ay içerisinde prototipi tamamlanarak ilk olarak Migros’un Gebze Dağıtım Merkezi’nde kullanılmaya başlanan WAMO, ürün taşıma süreçlerinde operasyonel üretkenliği artırıyor. Migros’un tüm dağıtım merkezlerinden mağazalara gidecek ürünleri toplamak için kullanılan cihaz, 3 mağazanın ürününün aynı anda toplanmasına olanak tanıyor.