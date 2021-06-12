Migrene çare olan aşı bulundu fakat cep yakıyor

Türkiye’de toplumun yüzde 16.4’ünün hayat kalitesini düşüren migren için iki yeni aşı devreye girdi. Dünyada yaklaşık üç yıldır kullanılan aşılara Sağlık Bakanlığı iki ay önce onay verdi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, aşılarla ilgili şunları söyledi:

Engelliliğe neden

“Migren çok sık görülen bir baş ağrısı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) migreni, 50 yaş altında kadınlarda en çok engelliliğe neden olan hastalıklar sırasında birinci sırada gösteriyor. Bu yaş grubu migren atakları tuttuğunda işe gidemiyor, sosyal hayatlarından geri kalıyorlar. Örneğin diyabetle karşılaştırıldığında, migren çok daha fazla insanı etkiliyor. Türkiye’de 50 milyon yetişkin nüfus var. 25 milyonu kadın. Bu kadınların 6 milyonunda migrene rastlanıyor.

3 milyon da migrenli erkek bulunuyor. Hatta 4’te üçü yani yaklaşık 7.5 milyon kişi ayda 4 gün ve daha fazla baş ağrısı çekiyor. Üstelik bir grup hastada işler daha da kötü. Bu kişiler ayda 8-10 gün baş ağrısına maruz kalabiliyor. Migren tedavi edilmediğinde kişileri çok etkileyen bir hastalık. Daha önce koruyucu tedavi veriyorduk. Yani ağrının gelmesini ilaçla engellemeye çalışıyorduk. Ancak bu ilaçların hiçbiri migrenin esasına yönelik ilaçlar değildi. Kimi kalp, kimi tansiyon, kimi epilepsi gibi başka hastalıklar için üretilmiş ilaçlardı.

1500 ile 3000 tl arasında

Vücutta CGRP molekülü var. Bu, migrende ağrının ortaya çıkmasına neden olan bir molekül. Bu moleküle karşı bir antikor geliştirildi. Bunun iki çeşidi var. Biri molekülün kendisine karşı, diğeri de molekülün bağlandığı noktaya karşı bir antikor. İkisinin de etkinliği aynı. Bu iki antikor CGRP molekülünün etkinliğini engelliyor. Dolayısıyla ağrının oluşması engelleniyor ve atak ortaya çıkmıyor. Etkinlikleri yüzde 60-80’lerde ve de önemli bir yan etkisi yok. Tarih boyunca ilk kez migrene karşı bir ilaç üretilmiş oldu. Dünyada üç yıl önce kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ise iki ay önce onay aldı. Bu aşıları hastaya ayda bir kere, yaklaşık bir yıl boyunca yapmak gerekiyor. Sonra yavaş yavaş azaltılıp kesiliyor. Fiyatı ise 1500 lira ile 3 bin lira arasında. Henüz ödeme kapsamına alınmadı. Bu aşılar özellikle ayda 15 günden fazla ağrı çeken kronik migren hastalarında çok etkili.

Uykusuzluk ve açlık tetikliyor

Migrenin birçok tetikçisi var. Bunların başında uykusuzluk, açlık ve stres geliyor. Hava koşulları, hızlı merdiven çıkma, parlak ışık, sigara dumanı, güneş ışığı, kadınlarda adet dönemi de etkili. Bu etkenlerden biri de yiyecek türleri. Alkol, fazla tüketilen kahve, çay migreni tetikleyebiliyor. Kimi insanda peynir, kimisinde çikolata tetikleyici olabiliyor. Bazı kişilerin alerjik reaksiyon gösterdiği gıdalar da migren atağına neden olabiliyor. Bu yiyeceklerden kaçınmak zaman zaman etkili olabiliyor ancak uykusuzluk ve açlıktan kaçınmak kadar etkili değil.”