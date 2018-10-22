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Midibüs şoförüne yumruklu saldırı! Durak dışında durmayınca...

İstanbul Başakşehir'deyolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anları aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:37
Midibüs şoförüne yumruklu saldırı! Durak dışında durmayınca...

Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye, midibüs sürücüsü durmadı.

Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi, midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı. Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı.

Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.,

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:37
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