Mide bulantısına neler iyi gelir? Mide bulantısına karşı doğal tedavi yöntemleri!

Oldukça sık yaşanan bir mide rahatsızlığı olan mide bulantısı, midenin çeşitli sebeplerden ötürü şiddetli kasılmalar yaşaması olarak tanımlanmaktadır. Mide bulantısı, pek çok sebepten kaynaklanabilir. Her yaşta görülebilen bu rahatsızlık, bazen ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Farklı uyarıcılarla ortaya çıkan mide bulantısı yemek boğazı ve kalbi de olumsuz etkileyebilir. Peki mide bulantısının belirtileri nelerdir? Mide bulantısına neler iyi gelir? İşte mide bulantısına birebir gelecek doğal tedavi yöntemleri...

Mide bulantısının belirtileri

- Yüksek ateş

- Şiddetli ishal

- Görmede bozukluklar

- Kas ve kemiklerde ağrı

- Kalp ritim bozukluğu

Mide bulantısına neler iyi gelir?

- Nane çayı

- Kekik çayı

- Rezene

- Papatya çayı

- Ihlamur

- Limonata

- Elma

- Kuruyemiş

- Nane

- Muz

- Soğan suyu

- Sirke

- Tavuk suyu

- Zencefil çayı

- Pirinç suyu

- Ilık süt

- Salatalık

- Yoğurt

- Patates