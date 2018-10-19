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Mide bulantısı hastalık habercisi olabilir!

Mide bulantısında ne zaman doktora başvurulmalıdır? Hangi nedenlerden dolayı mide bulantısı meydana gelir?

19 Ekim 2018 Cuma 22:11
Mide bulantısı hastalık habercisi olabilir!

Pek çok farklı nedenden dolayı mide bulantısı meydana gelebilir . İlk akla gelen mide hastalıkları olsa da her zaman mide bulantısının nedeni mide değildir. Bulantı ve kusma sadece gastroenteroloji, dâhiliye, jinekoloji, psikiyatri, nöroloji, KBB gibi farklı branşları ilgilendirebilen bir rahatsızlıktır. Çok ciddi hastalıkların da belirtisi olabileceğinden mutlaka doktor kontörlünde önlem alınmalıdır. Mide bulantısının ilk akla gelen nedenleri şu şekildedir;

Mide-bağırsak enfeksiyonları

Gıda zehirlenmeleri

Ani başlayan gastritler

Mide hastalıkları

Akut gastrit

Araç tutmaları

İlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesiciler)

Stres ve anksiyete

Gebelik

Vertigo, kulak çınlaması

Migren

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Beyin tümörü

Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı

Birçok nedene bağlı olarak gelişen mide bulantısı ardından gelen kusma hissiyle birleşince kişileri son derece huzursuz eder. Bulantıların ardında araba tutması, koku, stres ve hamilelik gibi hafif sebepler olduğu gibi, ciddi hastalıklar da olabilir. Ciddi hastalıkların habercisi olabilen mide bulantısına organik mide bulantısı da denir. Organik mide bulantılarının ardında; gıda zehirlenmesi, beyin tümörü, menenjit, vertigo, bağırsak iltihabı, reflü, migren, gastrit, ülser, apandisit vb. pek çok hastalık olabilmektedir.

Mide bulantısıyla birlikte aşağıdaki şikâyetler de görülüyorsa vakit kaybetmemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Göğüs ağrısı

Şiddetli karın ağrısı veya krampları

Şiddetli ishal

Bulanık görme

Bayılma

Zihin karışıklığı

Soğuk, nemli, soluk cilt

Yüksek ateş ve boyun ağrıları

Kusmuk içinde dışkı kokusu veya kan

Hızlı nefes alma veya çarpıntı gibi belirtiler ciddi sağlık problemlerinin habercisidir.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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