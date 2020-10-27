Microsoft Teams'e gürültü engelleme özelliği geliyor

Koronavirüs pandemisi sırasında popülerliğini arttıran Zoom'a rakip olarak geliştirilen video konferans uygulaması Microsoft Teams, gürültü engelleme özelliğine kavuşuyor. Bunun yanı sıra şirket, uygulamanın güvenliğini arttırmak için de harekete geçti.

Gürültü engelleme özelliği için uygulama, yapay zeka teknolojisi kullanacak. Kullanıcılar böylece video görüntüsünü analiz ederek arka plandaki sesleri en aza indirecek. Özellik kapsamında fan sesleri, kalem sesleri ve fare tıklamaları gibi sesler engellenmiş olacak.

Ayrıca Microsoft Teams'in masaüstü uygulaması da tam ekran moduna kavuşacak. Bununla birlikte toplantıyı düzenleyen kişiler, toplantı ayarlarını görüşme sırasında değiştirebileek. Şirket, yakın zamanda uygulamanın güvenlik ve gizlilik kısmında da bazı değişiklikler yapacak.

Yeni özelliklerin Windows 7, 8.1 ve 10 için Kasım ayından itibaren yayınlanması bekleniyor. Android ve iOS platformlarında ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.