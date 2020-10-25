Microsoft access database engine download | Microsoft access database engine programıyla Microsoft Office Sistemi dosyaları ve Microsoft Office dışı uygulamalar arasında veri aktarımını sağlayabilirsiniz.

Veri tabanı nedir?

Birçok kişi veri tabanının ne olduğunu araştırıyor. Veri tabanı; birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Tüm bilgiler veri tabanında toplanırlar ve sistematik bir şekilde organize edilirler.

Microsoft Access

Microsoft Access Jet veri tabanı motorunu, grafiksel kullanıcı arayüzünü ve yazılım araçlarını aynı paketin içinde birleştirir.

Microsoft access database engine

Bu program sayesinde verilere daha hızlı ulaşabilir, bilgiler arasında bağlantı kurabilirsiniz. Microsoft access database engine indirmek için TIKLAYINIZ