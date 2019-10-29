Miçotakis ülkesini ABD'ye kiraya verdi

Yeni Şafak'ın haberine göre Washington, Doğu Akdeniz ve Ege’de askeri varlığını artırmaya devam ediyor. ABD yönetimi yakın dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile askeri alanda ilişkilerine hız verdi. Özellikle Yunanistan’da mevcut üslerini geliştiren ve yeni askeri üsler açan Washington, bu ülkeye deniz, hava ve kara gücü takviyesinin boyutunu da geliştirmeye devam ediyor.

ABD ordusu önceki gün Yunanistan’ın önemli limanlarından Volos’a, Apache ve Black Hawk (Kara Şahin) helikopterlerinin de arasında olduğu dev bir askeri yığınak gerçekleştirdi. Askeri yığınağın “Atlantik Kararlılık” operasyonu çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Takviyelerin Volos şehrindeki Stefanovikio Hava Üssü’ne sevk edildiği öğrenildi.

Hava muharebe tugayı gönderildi

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Üçüncü Hava Muharebe Tugayı’na ait birliklerin, Yunanistan’da, Atlantik Kararlılık operasyonu çerçevesinde ikili, ortak ve çok uluslu eğitimlere katılacağı belirtildi. Takviye kapsamında, AH-64 Apache, HH-60 ve UH-60 Kara Şahin helikopterlerinin Yunanistan’a konuşlandırıldığı belirtildi.

1700 asker 80 helikopter

Açıklamaya göre ABD, son takviyede Yunanistan’a 1700 asker, 50 adet UH-60 ve UH-60 Black Hawk helikopter, 10 adet CH-47 Chinook, 20 adet AH-64 Apache helikopter ve iki binden fazla tekerlekli araç gönderdi. Takviyeler Volos dahil iki farklı limandan yapıldı.

Stefanoviç ve Dedeağaç

Atina yönetimi, son olarak Teselya’daki Stefanoviç bölgesini ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) tahsis etmişti. Amerikan ordusunun üs inşası tamamlandıktan sonra buraya Apache gibi ağır taarruz helikopterlerinin yanısıra Black Hawk ve Chinook gibi nakliye helikopterleri de getireceği konuşuluyor. ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeağaç’taki üslerine bir süre önce bir savaş gemisi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan sevkiyat yapmıştı.

Tesisler ardı ardına

Yunan medyasının ‘İncirlik alternatifi’ dediği Girit’teki Suda Üssü, Selanik’e yakın Sedes kentindeki üs, Kavala’nın Sarışaban (Hrisupoli) ilçesindeki üs ve Larisa’daki hava üsleri Amerikan ordusu tarafından kullanılıyor. ABD ordusunun ayrıca, Ege’de Türk insansız hava araçlarına karşı Yunanistan’ı RQ-4 Global Hawk tipi İHA’larla destekleme kararı aldığı biliniyor.