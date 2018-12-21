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Miami Heat 3'te 3 yaptı

- Miami Heat, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Houston Rockets'ı 2 sayı farkla yendi

21 Aralık 2018 Cuma 10:08
Miami Heat 3'te 3 yaptı


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-99 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ağırladığı Houston Rockets'ı 101-99 yenerek sezonun 14'üncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanan Heat'te Josh Richardson 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Tyler Johnson 19 sayı, Derrick Jones 15 sayı, 8 ribaunt, Dwyane Wade ise 10 sayı üretti.

5 maç sonra kaybederek sezonun 15'inci yenilgisini alan Rockets'ta all-star James Harden 35 sayı, 12 asist ve 6 ribaunt, Eric Gordon ise 20 sayılık performans sergiledi.


- Clippers, Gallinari ile kazandı


Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 125-121 yenerek sezonun 18'inci galibiyetine uzandı.

Clippers'ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Lou Williams 26 sayı, 8 asist, Montrezl Harrell 18 sayı, Tobias Harris de 16 sayı ve 9 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 15'te eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, J.J. Barea 19 sayı, 8 asist, Harrison Barnes 16 sayı, DeAndre Jordan ise 11 sayı ve 22 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:08
  1. Amerikan Basketbol Ligi
  2. Houston Rockets
  3. Los Angeles Clippers
  4. Miami Heat

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