Miami Açık'a favorilerden erken veda - Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Osaka, 3. turda, erkeklerde 2 numaralı seribaşı Zverev de 2. turda Miami Açık Tenis Turnuvası'na veda etti



ANKARA (AA) - Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 3. turda, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise 2. turda elendi. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 3. tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka ile dünya sıralamasının 27. basamağındaki Tayvanlı Hsieh Su-wei karşılaştı. Hsieh, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 7-6 ve 6-3 kazanarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 2 grand slam turnuvasının şampiyonu Osaka, Indian Wells'ten 4. turda elenmesinin ardından Miami Açık'ta da 3. turda turnuvanın dışında kaldı. Mayısta kariyerini noktalamayı planlayan 36 yaşındaki David Ferrer de dünya 3 numarası Alexander Zverev'e karşı oynadığı tek erkekler 2. tur maçını kazanarak bir başka beklenmedik sonuca imza attı. Erkekler dünya sıralamasının 155. basamağındaki Ferrer, geçen yılın finalisti Zverev'i 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) mağlup etti.



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