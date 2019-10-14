MHP’li vekiller Erdoğan’ın uçağında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan seyahatinde eşlik eden heyette iki MHP milletvekili de yer aldı.14 Ekim 2019 Pazartesi 18:40
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
MHP yönetimi Azerbaycan seyahati için MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ’ı görevlendirdi.
Bahçeli iki isme onay verdi
Bu görevlendirme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışı seyahatlerine eşlik etmesi için zaman zaman muhalefet partilerinden de isim istiyor.
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