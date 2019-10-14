MHP’li vekiller Erdoğan’ın uçağında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan seyahatinde eşlik eden heyette iki MHP milletvekili de yer aldı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. MHP yönetimi Azerbaycan seyahati için MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ’ı görevlendirdi. Bahçeli iki isme onay verdi Bu görevlendirme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla gerçekleştirildiği bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışı seyahatlerine eşlik etmesi için zaman zaman muhalefet partilerinden de isim istiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.