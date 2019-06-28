MHP'li vekil paylaştı! Japon diplomatlardan Bozkurt işareti G20 Japonya Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, ülkedeki diplomatlara Bozkurt işareti yaptırdı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi’nde Japon diplomatlara Bozkurt işareti yaptırdı. Japonya'da gerçekleştirilen G20 Japonya Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi temsilen katılanlar arasında MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de yer aldı. Özyürek görüşmeler öncesi Japon diplomatlara ve zirve görevlilerine elleri ile Bozkurt işareti yapmayı öğretti. Ardından ise Japonlara Bozkurt işareti yaptırıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

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