MHP'li Semih Yalçın'dan Diyarbakır açıklaması! 'Kim bu işlere bulaşmışsa...'

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Milliyetçi Hareket Partisi, Diyarbakır Teşkilatı'nı feshettikten sonra, İl Başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Teşkilatı'nın feshedildiğini iki gün önce sosyal medya hesabından duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaşananları Habertürk gazetesine değerlendirdi.

"Hadise çok hassastı. İddialar çok ciddiydi. Yine de temkinli yaklaşmalı, neyin ne olduğuna iyi bakmalıydık. O sebeple adaletten ayrılmamak için kılı kırk yardık. Farklı kaynaklardan yanıltılıyor da olabilirdik, o yüzden detaylı inceledik." diyen MHP'li Yalçın, "İşin vahim boyutlarını anlayınca da tüm bu iddiaların emniyetimiz ve yargımız tarafından araştırılması için herhangi bir gölge şüphe kalmaması için il teşkilatını derhal feshetme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

'Kim bu işlere bulaşmışsa yakasına yapışılmalı'

Semih Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

Bakın bizim parti olarak tavrımız hep aynı şekilde nettir. Kadına ve çocuğa şiddet, taciz, tecavüz, cinsel istismar gibi olaylarda genel başkanımızın emrettiği gibi sıfır tolerans gösteriyoruz. Kim bu işlere bulaşmışsa yakasına yapışılmalı. Şimdi de iddiaların sonuna kadar soruşturulup gereğinin yapılması için emniyet ve yargı güçlerimizin yanındayız. Biz MHP olarak hiçbir zaman kol kırılır yen içinde kalır mantığı içinde olmadık, içimizden biri de olsa hiçbir şeyin üzerini örtmeyiz.