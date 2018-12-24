MHP’li Sefer Aycan’dan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk velayeti' açıklaması: Sokaklarda cinayet var! Bu sorunları çözmeliyiz

İsmail Uğur Ankara

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunduğu 'Kanun Teklifi'nin detaylarını yeniakit.com.tr'ye anlattı.

Profesör Aycan, boşanmalarda en büyük sıkıntıyı anne ya da babasından kopartılan çocukların yaşadığını vurgularken, "Sokakta cinayet var. Eğer bu sorunları çözemezsek istemediğimiz olaylar artarak devam edecek" dedi.

Sefer Aycan 'süresiz nafaka', 'çocuk velayeti' ve 'çocuk haczi’ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de maalesef boşanmalar artıyor. Devlet evliliği teşvik etse de evlenmeler yüzde dört azalmış. Buna karşın boşanmalar da yüzde iki artmış. 2017 yılında yüz yirmi sekiz bin çift boşanmış. Bu çok ciddi bir rakam. Bu bir taraftan sorun. Benim için bir hekim olarak en büyük sorun çocuklar.

Eğer evlilik sağlıklı yürümüyorsa boşanma bir çözüm gibi görünebiliyor. Bu konuda Peygamberimizin de hadisi var. Boşanmak için; 'Haktır ama kötü bir haktır' diyor. Çiftler boşansa bile ortada bir çocuk var. Yani birbirinizden ayrılabilirsiniz ama annelik ve babalıktan ayrılamazsınız. Ben tüm bu sorunları dikkate alarak bir kanun teklifi verdim. Boşanabilirsiniz ama çocuk için bir araya gelmek zorundasınız.

Medeni Kanun’da velayet ortak olmalı

Çocuk varsa velayet sorunu var. Bizim Medeni Kanunumuzda, hakimin yetkisinde çocuğu bir tarafa veriyor. Diğerinin çocuktan vazgeçmesini istiyor. Genellikle de anneye veriliyor. Bence bu doğru bir şey değil. İnsan haklarına da uygun değil. Annelik, babalık hak ve görevleri ömür boyu süren bir şey. ‘Medeni Kanun'da velayet ortak olmalı’ yönünde bir teklif verdik. Eşlerden birisi çekmiş gitmiş ve umursamıyorsa ona yapacak bir şey yok. Ama istediği halde vermememiz çok insani gelmiyor bana. Hukuken de doğru bir şey değil.

Sokakta cinayet var!

Anne bu çocuğu babaya karşı kullanıyor. Yasal olarak görüşmesi gerekirken göstermiyor. O zaman kişi; çocuğunu görebilmek için icraya gidiyor. İcra yoluyla çocuk görmeye çalışıyor. Bu da çok ciddi bir sorun. Çocuğunu görmek isteyen icraya gidip para ödüyor ve zorla görüyor. Teklifimizde bunu da düzenlemeye çalıştık. Burada çocuğu kasıtlı olarak göstermeyen kim ise icra masraflarını o ödesin. Tekrarladığı zamanda da çocuğu elinden alalım karşı tarafa verelim. Aksi takdirde bu bir hukuksuzluk ve hak ihlalidir.

Üçüncü büyük kavga da nafaka meselesi. Medeni Hukukumuza göre evlenmediği zaman ölene kadar nafaka alabiliyor. Sokakta kavga var, cinayet var. Biz sadece şunu duyuyoruz. Eski kocası ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Niye oldu? Tabii ki hiçbir şekilde cinayeti makul görmek mümkün değil. Ama bu sorunları çözmeden, azaltmadan bu olaylar devam edecek.