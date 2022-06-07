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Siyaset MHP’li Prof. Dr. Sefer Aycan “Kadro ayrımını kaldırmakta fayda var!”
Siyaset

MHP’li Prof. Dr. Sefer Aycan “Kadro ayrımını kaldırmakta fayda var!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “Aynı kurumda aynı işi yapan kamu personeli arasında sözleşmeli – kadrolu ayrımını kaldırmakta çok büyük fayda vardır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 18:01:00 -
MHP’li Prof. Dr. Sefer Aycan "Kadro ayrımını kaldırmakta fayda var!"

YENİ AKİT  ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kamu kuruluşlarındaki bazı kamu personelin sözleşmeli statüde çalıştığına dikkat çekerek, “Sözleşmeli kamu personeli içerisinde farklılıklar vardır” diye konuştu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, “ Kamu Kuruluşlarında bazı personel süreli veya süresiz sözleşmeli personel olarak çalışmaktadır. #SözleşmeliPersonel aynı özlük haklarından yararlanmaktadır. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi veya kadrolu personelle aynı özlük haklarına sahip olması uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

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