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Gündem MHP'li isim partisinden istifa etti
Gündem

MHP'li isim partisinden istifa etti

Kanal İstanbul'a karşı bildiriye imza atan Aydın'ın eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, MHP'den istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 16:20:00 -
MHP'li isim partisinden istifa etti

Türkiye'nin bölgede oyun değiştirici hamlesi ve aynı zamanda İstanbul Boğazı'nı koruma, kurtarma ve özgürlük projesi olan Kanal İstanbul için mücadele devam ediyor. Yıllardır tepkisini olumsuz ve kanıtlanmamış iddialar üzerine kurgulayan muhalefetin Kanal İstanbul söylemleri toplumda yer bulmamaya başlamışken bir anda 126 büyükelçi projeye karşı yazılı açıklama yaptı.

MHP bildiriye imza atan elçiyi ihraç edecekti

Bu büyükelçiler arasında Aydın'ın eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu da vardı.

Açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" demişti.

"MHP'den istifa ettim"

İhraç edileceğini medyadan öğrendiğini söyleyen Kumcuoğlu, Halk TV'de yaptığı açıklamada, "2002 yılında milletvekili olduğumda üye olup olmadığımı hatırlamıyorum. Sonrasındaki yıllarda herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığıma baktım, fakat herhangi bir parti üyeliğim sistemde gözükmüyordu" dedi.

MHP yönetiminin yaptığı uygulamayı hem gerekçe hem de yöntem itibariyle kabullenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kumcuoğlu, partiden istifa ettiğini açıkladı.

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