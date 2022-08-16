MHP'li il yöneticisi görevi bıraktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Öcal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Uğur Öcal, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Temsil etmekten ve yöneticisi olmaktan iftihar ettiğim Kocaeli MHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinden birtakım fikir ayrılıkları nedeniyle 15.08.2022 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da Liderimizin ve Milliyetçi Ülkücü Hareket’in her daim emrindeyim.”