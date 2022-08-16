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Siyaset MHP'li il yöneticisi görevi bıraktı
Siyaset

MHP'li il yöneticisi görevi bıraktı

MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Öcal, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 09:56:00 -
MHP'li il yöneticisi görevi bıraktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Öcal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Uğur Öcal, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Temsil etmekten ve yöneticisi olmaktan iftihar ettiğim Kocaeli MHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinden birtakım fikir ayrılıkları nedeniyle 15.08.2022 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da Liderimizin ve Milliyetçi Ülkücü Hareket’in her daim emrindeyim.

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Yorumlar

Sassas

Liderimün emrindeyim diyorsun ama istifa ediyorsun bu lafsalatalarını çok duyduk başka bir partiye geçince neler konuşacaksın neler

Lâleli

Evet, doğru bir karar. Arkadaşı tanımam. Gerçekten tanımam. Hem de hiç tanımam, bilmem, Kocaeli nireee benim il niree. Ama şu var, bir insan fikir ayrılığı yaşadığı konuları öncelikle hal yoluna bakacak. Oldu, oldu, olmadı dürüst olacak, bu arkadaşın yaptığı gibi ayrılacak veya işte yolunu ayıracak. Şahsen kafatasçı, ırkçı, çıkarcı, kadıncı, kızcı zihniyetin MHP'den ayrılmalı. Yığınla parti var, o partilerin birinde siyasete devam etmeleri en doğrusu. Ha, bu arkadaşa ırkçı, kadıncı, kızcı falan demek istemiyorum. Haşa ne bilirim kimin ne olduğunu. Ama işte yeri gelmişken derler ya hani. Vel hasılı MHP fabrika ayarlarına dönmeli. Nedir fabrika ayarları? 1- İslâm 2- Dukuz ışık 3- Ahlak ve maneviyat 4- Milli değerler 5-Atatürk milliyetçiliği 6- Vatanın, milletin, bayrağın, devletin tekliğine ve birliğine şartsız bağlılık 7- Fedakarlık, diğergamlık, isâr. Fabrika ayarları ucuz lokma değil. Ama bedeli ödenerek dönülmesi gereken bir ayar. Aksi halde MHP önce Akşenerleşir, sonra da solvari bir parti olur gider. Demesi bu abd-i acizden. Unutmayın öyle bir sürece doğru gidiyoruz, ki bakın görün Türkiye'de sadece üç beş parti olacak. Nasıl mı olacak? İttifaklar partiye dönüşecek. CHP, iyi, saadet, gelecek, deva, dp vb. bir parti, solcu, sosyalist, Kemalist, emekçi vb. bir parti, Ak Parti ,MHP, BBP vb . bir parti olacak. Yani safların ve renklerin ve ruhların netleştiği bir sürece girdik. Partilerin amblemleri , adları değişebilir.2023 sonrasından bahsediyorum. İyilikle kalın, İyilerin İyisi olanın izinde kalın.
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