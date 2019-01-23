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MHP'li belediye başkanı istifa etti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi belediye başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
MHP'li belediye başkanı istifa etti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Nuri Nuhoğlu, 3 belediye meclis üyesi ile birlikte partisinden istifa etti.

Kadirli İlçe Seçim Kurulu’na bugün istifa dilekçesini veren Başkan Mustafa Nuri Nuhoğlu ve Belediye Meclis üyeleri Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sertten, noter vasıtasıyla istifalarını MHP genel merkezine yolladılar.

"Gördüğüm lüzum üzerine..."

Başkan Nuhoğlu, bundan sonra görevlerine bağımsız devam edeceklerini söyledi.

Sumbas Belediyes Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP’den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis üyeleri, Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sertten’e vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Nuhoğlu dün açıklanan kararla MHP’den aday gösterilmemişti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
  1. Osmaniye
  2. MHP
  3. Mustafa Nuri Nuhoğlu

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  • Necip CebelibereketliNecip Cebelibereketli46 dk önce
    Güle Güle ... Beklemeniz hata imiş.

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