0553 313 94 23

MHP'den 'Devlet Bahçeli'nin durumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:10
MHP'den 'Devlet Bahçeli'nin durumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:10
  1. sağlık durumu
  2. Semih Yalçın
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor
    1. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve..
    2. Van'da dev uyuşturucu operasyonu!
    3. Balkonda kahve içerken silahlı..
    4. EYT bugün 3 Ekim 2019 Çarşamba son..
    5. 'Otel sahiplerinin başvurularını cuma..
    6. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1...
    7. Listeye Irak da eklendi! Dünya kaynıyor
    8. 'Beşiktaş'ın uluslararası deneyimi..
    9. Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    10. Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da..
    11. Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem oldu
    12. Endonezya'daki depremde ölenlerin..
    13. New York Times: Cemal Kaşıkçı’ya hala..
    14. Tüm gözler dolarda! İşte ilk rakamlar...
    15. EYT’liler nasıl emekli edilecek? EYT..
    16. 'Türkiye cinayeti ve faillerini ortaya..
    17. Irak'ta göstericiler bazı hükümet..
    18. İran telefon krizini doğruladı!
    19. Schiff'in Başkan Trump'le ilgili..
    20. ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına..
    21. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan..
    22. Şanlıurfa'da hareketli gece! Tanklar..
    23. Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a..
    24. EYT yasalaşması durumunda EYT..
    25. ABD Başkanı Donald Trump'a göre..
    26. ABD'yi karıştıran iddia! Önceden..
    27. ABD'de B-17 bombardıman uçağı düştü
    28. MHP'den 'Devlet Bahçeli'nin durumu
    29. Akdeniz'de 5,0 şiddetinde deprem
    30. Türkiye'den anbean takip edecek! Çavuş..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Mehmet Ali Erbil manevi değişimi ile dikkat çekmişti! Hızlı döndü
    Mehmet Ali Erbil manevi değişimi ile dikkat çekmişti! Hızlı döndü
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu