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MHP'den asgari ücret açıklaması: Açlık sınırının üzerine çıkarılmalı

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “MHP olarak, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesini, asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

21 Aralık 2018 Cuma 20:27
MHP'den asgari ücret açıklaması: Açlık sınırının üzerine çıkarılmalı

TBMM Genel Kurulu, bütçe üzerinde son konuşmaların yapılması ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın açık oya sunulması için Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

İlk olarak bütçe üzerine CHP Grubu konuşmalarını yaptı. Ardından MHP’lilerin konuşmalarına geçildi.

MHP Grubu adına konuşan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin komşu coğrafyalarda ve dünyada büyük sorunların yaşandığı ve tehlikeli gidişatın bulunduğu bir dönemde görüşüldüğünü belirterek, “Neresinden bakarsak bakalım bölgesel ve küresel dinamiklerin kritik ve engebelerle dolu bir güzergahta ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece bölgemiz için değil tüm insanlık adına tarihi ve hayati nitelikli olaylara sahne olmuş bir yılın daha sonuna geliyoruz. Küreselleşmenin bilançosunda eşitsizlik yoksulluk etnik çatışma coğrafyaların değişmesi ülkelerin bölünmesi kutuplaşma ve silahlanma mutluluk refah ve yardımlaşmadan daha ağır basar hale gelmiştir. Ortadoğu küresel aktörlerin birbirleriyle vekaleten savaştığı bir coğrafyaya dönüşmüştür. Bu savaşın temelinde paylaşım kavgası vardır. Kalıcı ve kapsamlı çözümler üretebilmek için Birleşmiş Milletler sisteminde reforma gidilmesi gerekmektedir. MHP Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden biri olması uluslararası güvenlik ve barışın adına daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Türk milletinin ve bütün insanlığın barış ve mutluluk içinde insanca yaşayacağı bir dünya idealini Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşasıyla mümkün olabileceğine inanmakta ve bu doğrultuda siyaset yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

'Açlık sınırının üzerine çıakrılmasını gerekli görüyoruz'

Bu yıla dair asgari ücretin, yüzde 14,2 artışla net bin 603 lira olarak belirlendiğini, son açıklanan TÜİK verilerine göre 11 aylık enflasyon yüzdesinin 21,8 düzeyinde olduğunu ve asgari ücrete yapılan artışın, enflasyonun altında kaldığını kaydeden Kalaycı, “Mevzuattaki tanımına göre asgari ücret, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün şartlarına göre asgari düzeyde karşılamaya yönelik ücrettir. Ancak asgari ücret belirlenirken Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri göz ardı edilmektedir. Asgari ücretin, çalışanların asgari gıda ihtiyacını bile karşılamadığı ortadadır. Ayrıca, çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunmaktadır. MHP olarak, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesini, asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:27
  1. Konya
  2. asgari ücret
  3. mhp

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