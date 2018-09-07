0553 313 94 23

MHP'den 30 büyükşehirde ’ittifak’ sinyali

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Ankara kulislerini hareketlendiren açıklamada bulundu. Yıldırım, "30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 22:14
MHP'den 30 büyükşehirde ’ittifak’ sinyali

Kızılcahamam Kültür Sanat ve Su Festivali’nin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Ankara kulislerini hareketlendiren açıklamada bulundu.

Yıldırım, şunları söyledi:

30 BÜYÜKŞEHİRDE ’İTTİFAK’ SİNYALİ

"Önümüzde yerel seçimler var. Takribi olarak 7 ay sonra gidip oy kullanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'mizde bulunan 30 büyük şehrin, seçimlerinin mevcut da seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aleyhine tezahür edebilecek olan bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Bunun manası nedir; FETÖ’ye, PKK’ya, PYD'ye, HADEP'e ve bunun yancılarına, bunların işbirlikçilerine, onlarla beraber hareket eden siyasi partilere, Türkiye’nin bekası konusunda taviz vermeyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz budur, mücadelemiz budur. Niyet hayır akıbet hayırdır."

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:14
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Yaşar Yıldırım
  5. yerel seçim
  6. MHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev
    1. CHP’den lüks ev fiyatına oyuncak ev
    2. Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü
    3. Çocuk egzaması bizde de artmaya başladı
    4. Barack Obama suskunluğunu bozdu
    5. Bartın'da AFAD personeli yaşlı hastayı..
    6. Irak'ın Basra kentinde sokağa çıkma..
    7. MHP'den 30 büyükşehirde ’ittifak’..
    8. Sizin dişiniz geç çıkmışsa onun ki de..
    9. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi,..
    10. Canlı yayın tuzağına İran'ın kendisi..
    11. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dikkat..
    12. Fibromyalji sendromu nedir?
    13. TSK'dan PKK'ya bir darbe daha!
    14. Usturlabı eski tekniklerle tekrar..
    15. SOLOTÜRK'ten Aydın'da gösteri uçuşu..
    16. Adana'da yıldırım düştü! 75 koyun...
    17. Terim: Yabancı oyuncu kuralının..
    18. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy:..
    19. Kilis'ten Suriye'ye askeri sevkiyat..
    20. Türkiye-Rusya maçının kanalı belli oldu!
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"