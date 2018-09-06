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MHP'de yeni görev dağılımı belli oldu

MHP MYK sonunda İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcısı, Kadir Şekerci Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:25
MHP'de yeni görev dağılımı belli oldu

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Başkanlık Divanı üyeleri arasında bazı görev değişiklikleri yapıldı.

İstifa eden Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan boşalan koltuğa Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu getirildi.

TBMM Başkan Vekili olarak seçilen, Siyasi İşler, Parlamento Ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın yerine, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'yu görevlendiren Bahçeli, Vahapoğlu'nun yürüttüğü Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ise MYK üyesi Kadir Şekerci'ye verdi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:25
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. MHP Merkez Yönetim Kurulu
  4. MHP MYK

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