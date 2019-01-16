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MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ihraç mı edildi?

MHP Disiplin Kurulu'ndan Erhan Usta hakkında son dakika kararı çıktı. Cumhur İttifakı’nun ruhuna aykırı davranan Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında son dakika kararı verildi. Peki Erhan Usta MHP’den ihraç mı edildi?

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ihraç mı edildi?

MHP Disiplin Kurulu'ndan Erhan Usta hakkında son dakika kararı çıktı. Cumhur İttifakı’nun ruhuna aykırı davranan Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında son dakika kararı verildi. Peki Erhan Usta MHP’den ihraç mı edildi?

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu'na sevki için çalışma başlatılmıştı. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, partisinden ihraç edildi. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin görevden alınırken Usta'nın, Merkez Disiplin Kurulu'na sevki konusunda çalışmalara başlandı. İYİ Parti'nin EYT konusunun Meclis gündemine alınmasına MHP'nin de evet oyu kullanılması sonrası Erhan Usta, Bahçeli tarafından Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

Erhan Usta kimdir?

Erhan Usta‬, 17 Temmuz 1966 tarihinde Havza, Samsun'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Havza'da tamamlayan Erhan Usta, lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden de mezun olduktan sonra ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Halen Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam eden Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 sene süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi. 11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

İyi seviyede İngilizce bilen Erhan Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
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