0553 313 94 23

MHP Milletvekili Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM’ye taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkezi Irak Hükümeti’nin yumurta ihracatı kararı ile ilgili Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulunda konuşma yaptı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:45
MHP Milletvekili Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM’ye taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkezi Irak Hükümeti’nin yumurta ihracatı kararı ile ilgili Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulunda konuşma yaptı.


Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme getirdiği Afyonkarahisar’da yumurtanın kolisinin 4.5 liraya kadar düşmesine ilişkin MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, TBMM Genel Kurulunda konuya ilişkin açıklama yaptı.


Taytak, "Afyonkarahisar’ın ekonomisine soluk veren en önemli sektörlerden birisi yumurtacılık sektörüdür. Yumurta üretiminde merkez konumunda olan ilimiz, sektörün borsası durumundadır. Afyonkarahisar ilimiz 2018 yılında 79 milyon dolar ile Türkiye’de en çok yumurta ihracatı yapan ilimizdir. Yumurta ihracatının büyük bir kısmı Irak’a yapılmaktadır. Son dönemlerde, Irak’a yumurta ithalatının durdurulması nedeniyle Afyonkarahisar’da yumurta kolisi 4.5 liraya kadar düşmüştür. Merkezi Irak hükümeti tarafından yumurta ithalatının izine bağlanması ve ithalatı azaltmaya yönelik hamleler yapılması, yumurta sektörüne büyük bir darbe vurmuş ve sektörü durdurma noktasına getirmiştir. Diğer ülkelerin ürünlerini ihraç etmek için ne kadar çaba gösterdiğini biliyoruz. Bu konuda merkezi ırak hükümeti ile gerekli görüşmeler yapılarak, yumurta ithalatçılarımızın sorunları için gerekli girişimler yapılmalıdır” diyerek Afyonkarahisarlı yumurta üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump, İran'a müdahale konusunda acelesi olmadığını söyledi.
    1. ABD Başkanı Trump, İran'a müdahale..
    2. Sebze meyve fiyatları vatandaşın..
    3. Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla..
    4. ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3..
    5. Para destesinin arasına 1 dolar..
    6. Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde..
    7. Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede..
    8. Başkan Gürün Bodrum otogarında..
    9. Eskişehirspor’da 2 yıllık imza
    10. Öğretmenleri taşıyan servis devrildi,..
    11. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu..
    12. SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri..
    13. Nuri Bilge Ceylan: “Film çekmeye erken..
    14. CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası
    15. Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına..
    16. Namaz nasıl kılınır? Namazın..
    17. Batı'da 'Tıbbın hükümdarı' olarak..
    18. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör..
    19. Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali..
    20. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!