MHP Milletvekili Cemal Enginyurt neden ihraç ediliyor?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yaptığı açıkama nedeniyle partiden kesin ihraç talebi için disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt neden disiplin kuruluna sevk edildi?

Fındık fiyatlarının belirlenmesinde MHP'nin davet edilmemesi üzerine Milletvekili Cemal Enginyurt AK Parti'ye ve Tarım ve Orman Bakanı'na tepki göstermişti. Milletvekili Enginyurt "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" şeklinde tepkisini göstermişti.

MHP Grup Başkanvekili Ergin Akçay konuyla ilgili olarak "Açıklamaları nedeniyle Cemal Enginyurt, MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir" şeklinde açıklama yaptı.